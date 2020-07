POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 16.07.2020 gegen 20:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Prohner Straße in 18435 Stralsund. Ein 28-jähriger griechischer Staatsbürger wollte mit seinem PKW BMW den PKW Mercedes eines 42-jährigen deutschen Staatsbürgers überholen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der BMW wieder einscheren und kollidierte dabei mit dem Fahrzeugheck des PKW Mercedes.



Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 6.000EUR. Ein Atemalkoholtest bei dem beteiligten griechischen Staatsbürger ergab einen Wert von 1,32Promille. Es erfolgt eine Blutprobenentnahme in der Notaufnahme des Stralsunder Krankenhaues. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.



Nach der Blutprobenentnahme kam es zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen der Familie des griechischen Fahrzeugführers und dem Krankenhauspersonal. Dabei wurde das Krankenhauspersonal durch einen 20-jährigen griechischen Staatsbürger, den Bruder des alkoholisierten Fahrzeugführers, beleidigt. Es wurde eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen. Die Polizeibeamten mussten zudem verhindern, dass die Familie des betrunkenen Fahrzeugführer das Krankenhauspersonal körperlich attackiert.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehr sowie der Beleidigung.



