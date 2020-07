POL-HRO: Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund

Rostock (ots) - Ein 33-jähriger Deutscher wurde am 14. Juli gegen 20 Uhr in der Lübecker Straße in der Rostocker Innenstadt zum Gegenstand einer Verkehrskontrolle.



Die Beamten forderten den Motorradfahrer zum Anhalten auf. Er befuhr zunächst mit seinem Motorrad langsam die Verkehrsinsel, als er plötzlich mit Vollgas in Richtung der Kröpeliner-Tor-Vorstadt davon fuhr. Die Polizeikräfte konnten ihn schließlich stoppen. Bei der Verkehrskontrolle stellten sie Beamten fest: Der Fahrer besaß keine Fahrerlaubnis. Außerdem trug er betäubungsmittelähnliche Substanzen bei sich. Der anschließende Drogentest ergab ein positives Ergebnis. Das Motorrad wurde beschlagnahmt und die Schlüssel sichergestellt. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung wurden diverse Betäubungsmittel, Zubehör sowie Waffen aufgefunden.



Die Polizei nahm Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Führerschein, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz auf.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



