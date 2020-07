POL-ANK: Diesel-Diebstahl aus einem LKW in der Nähe von Ferdinandshof

Ferdinandshof (ots) - In der Nacht vom 15.07.2020 zum 16.07.2020 haben unbekannte Täter auf einer Baustelle auf der L 311 zwischen Heinrichswalde und Fleethof Diesel von einem Lastkraftwagen entwendet.



Der LKW wurde am Abend des 15.07.2020 gegen 18:30 Uhr auf der Baustelle abgestellt. Gegen 07:00 Uhr des Folgetages stellten die Mitarbeiter der Baustelle fest, dass etwa 200 Liter Diesel aus dem Tank des Fahrzeugs entwendet wurden und informierten daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 220 Euro.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



