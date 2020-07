POL-ANK: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Viereck bei Pasewalk

Pasewalk (ots) - In den frühen Morgenstunden (16.07.2020, nach 01:00 Uhr) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Viereck bei Pasewalk. Nach aktuellem Kenntnisstand versuchten die bislang unbekannten Täter gewaltsam in das Haus zu gelangen, während die Bewohner schliefen. Durch die entstandenen Geräusche wurden die Bewohner des Hauses geweckt, und machten auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten die unbekannten Täter.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls ein.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Wer hat am 16.07.2020 in der Zeit von 01:00 bis 02:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Viereck bemerkt? Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



