POL-GÜ: BAB19 - PKW kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

Vietgest (ots) - Am 15.07.2020 gegen 12:20 befuhr ein 54-Jähriger die BAB 19 aus Berlin kommend i.R. Rostock. An der Anschlussstelle Güstrow Süd / Teterow wollte der Fahrzeugführer die Autobahn verlassen und bog auf die Abfahrt ab. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer dann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 54-Jährige und sein 60-jähriger Beifahrer, beide deutscher Nationalität, sind beide verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahnabfahrt war zeitweise voll gesperrt. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow Benjamin Lübke Telefon: 03843/266-302 Fax: 03843/266-306 E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps? https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4653261 OTS: Polizeiinspektion Güstrow



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell