POL-NB: Drogenfund nach Durchsuchungen in Malchin und Stavenhagen

Stavenhagen/Malchin (ots) - Die Drogenfahnder der Kripo Neubrandenburg haben heute Vormittag in Malchin und Stavenhagen insgesamt drei Durchsuchungen zeitgleich durchgeführt. Neben den Ermittlern waren auch zwei Diensthunde im Einsatz.



Dabei wurden in Stavenhagen bei einem 25 Jahre alten Deutschen Drogen zum Marktwert von etwa 30.000 Euro sichergestellt - unter anderem mehr als ein Kilo Marihuana, rund ein Kilo Amphetamin und mehrere Gramm Kokain (nicht geringe Menge). Daneben entdeckten die Ermittler eine Plantage mit 14 Pflanzen, die vermutlich für zwei Kilo Marihuana ausgereicht hätten.



Außerdem wurde ein waffenähnlicher Gegenstand sichergestellt, weshalb nun gegen ihn wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt wird. Ihm wird zudem vorgeworfen, mit Drogen gehandelt zu haben.



Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg muss nun über einen Haftbefehlsantrag entscheiden.



Bei den anderen beiden Durchsuchungen gab es nach bisheriger Auswertung keine nennenswerten Feststellungen. In beiden dieser Fälle waren die Verdächtigen nicht zu Hause. Sie werden nun schriftlich zu Vernehmungen vorgeladen.



Die Durchsuchungen ergaben sich nach längerer Ermittlungsarbeit im Drogenmilieu. Zusammenhänge zu anderen Fällen werden geprüft.



Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Telefon: 0395/5582-2041 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4653162 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell