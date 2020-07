POL-HRO: Zeugenaufruf nach Fahrzeugbrand in Rostock

Rostock (ots) - Nach dem Brand eines Pkw BMW in der vergangenen Nacht im Rostocker Stadtteil Groß Klein wird jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Ein weiteres Fahrzeug, ein Mazda 6, wurde ebenfalls beschädigt. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Rostock übernommen. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.



Die betroffenen Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz in der Hermann-Flach-Str. gegenüber dem Supermarkt ´Penny´ abgestellt. Gegen 02:40 Uhr hatten Anwohner den Brand bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Durch das Feuer wurde der Innenraum des BMW komplett zerstört. Der Mazda geriet zwar nicht in Brand, wurde aber dennoch beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen hier keine Informationen vor.



Gesucht werden jetzt Zeugen, die Beobachtungen gemacht, die mit dem Brand im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstraße 54 unter 0381/49161616 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



