POL-HRO: Zeugenaufruf zum Kutschenunfall in Warnemünde

Rostock (ots) - Wie bereits in den Medien berichtet, kam es gestern gegen halb 12 in Rostock Warnemünde in der Parkstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche. Dabei wurden die zwei Insassen schwer verletzt. Für die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden dringend Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können.



Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916 - 1224 oder -1225, jeder anderen Polizeidienststelle oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock Sarah Schüler Ulmenstr. 54 18057 Rostock Telefon: 0381/4916-3041 E-Mail: sarah.schueler@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4653118 OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell