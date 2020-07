POL-SN: Schlägerei, Bedrohung, SEK-Einsatz

Schwerin (ots) - In der vergangenen Nacht kam es in der Ziolkowskistraße zum Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK).



Zuvor stritten am frühen Abend an der Straßenbahnhaltestelle, Höhe Kaufland, mehrere Personen miteinander. Der Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Im weiteren Verlauf wurde ein 43-jähriger Beteiligter mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht.



Der Tatverdächtige und seine ebenfalls tatbeteiligte Partnerin entfernten sich nach Zeugenhinweisen in Richtung Hegelstraße. Vor Ort konnte die Polizei die Personalien zu den Tatverdächtigen durch Hinweisgeber ermitteln. Dabei handelt es sich um einen polizeibekannten 29-jährigen Deutschen und seine 21-jährige deutsche Freundin.



Aufgrund der unklaren Lage wurde das SEK angefordert. Der 29-Jährige wurde durch die Spezialkräfte in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen.



Das Tatwerkzeug konnte bei der Durchsuchung nicht gefunden werden, Maßnahmen hierzu dauern an.



Die Ermittlungen zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes werden jetzt durch das Kriminalkommissariat Schwerin geführt.



