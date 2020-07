POL-HST: Verkehrsunfall auf der L211 - LKW von der Fahrbahn abgekommen

Bartelshagen II (ots) - Ein 40-jähriger LKW-Fahrer aus Barth kam heute am 15.07.2020 gegen 07:45 Uhr auf der L211 aus Richtung B105 kommend, auf Höhe der Ortslage Bartelshagen II von der Fahrbahn ab. An dem Unfall war außer dem LKW kein weiteres Fahrzeug beteiligt.



Der leichtverletzte deutsche Fahrer wurde durch Rettungskräfte in das Hanse Klinikum nach Stralsund transportiert. Die Höhe des Unfallschadens beläuft sich auf ca. 30.000 Euro, der LKW ist nicht mehr fahrbereit.



Zurzeit gibt es auf der betreffenden Strecke keine Verkehrsbehinderungen. Die Bergung des LKWs wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen, infolge dessen sind Einschränkungen auf der Strecke zu erwarten.



Als Unfallursache wird nach gegenwärtigen Erkenntnissen unangepasste Geschwindigkeit angenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern jedoch noch an.



