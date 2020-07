POL-NB: Zeugen nach Räuberischer Erpressung in Zinnowitz gesucht

Heringsdorf (LK VG) (ots) - Am 14.07.2020 gegen 17:30 Uhr ereignete sich in Zinnowitz, auf dem Verbindungsweg hinter der Bernsteintherme, zwischen der Promenade und der Dünenstraße eine Räuberische Erpressung. Durch zwei namentlich unbekannte männliche Täter wurde in diesem Bereich durch Androhung von Gewalt die Herausgabe eines ´Hertha´ Fußballtrikots und eines Mundschutzes des selben Fußballvereines von einem 16-jährigen jugendlichen Deutschen aus Berlin stammend gefordert. Der Wert der erlangten Gegenstände wird auf 23,- Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf (0383789) 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www. Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



