POL-HWI: Vermisstensuche nach 13-jährigem Kind

Grevesmühlen (ots) - Seit gestern (13. Juli), 12:00 Uhr, wird die 13-jährige Alexandra Petzel vermisst. Sie verließ zu dieser Zeit die Wohnung ihrer Tante in Grevesmühlen und wurde seither nicht mehr gesehen.



Das Mädchen ist ca. 170 groß, hat dunkelblonde Haare, die sie offenträgt.



Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Die Polizei bitte daher die die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/7200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



