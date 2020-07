POL-LWL: BAB 24 nach LKW- Unfall voraussichtlich noch bis 18 Uhr gesperrt

Wöbbelin / Stolpe (ots) - Nach einem LKW- Unfall auf der BAB 24 bei Wöbbelin (wir informierten) bleibt die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg wegen Bergungsarbeiten voraussichtlich noch bis 18 Uhr gesperrt. Ein mit Betonteilen beladener LKW war am Morgen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend auf die Seite gekippt. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro. Unterdessen ermittelt die Polizei zur Unfallursache. Die Polizei schließt Sekundenschlaf als mögliche Unfallursache nicht aus.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @PolizeiLWL Instagram: @polizei.mv.lup Facebook: Polizei Westmecklenburg



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4651700 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell