POL-NB: Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall

Neubrandenburg (ots) - Am 25.06.2020 gegen 14:30 Uhr ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neubrandenburger Oststadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine 54-jährige deutsche Fahrradfahrerin leichtverletzt wurde. Die unfallverursachende Fahrzeugführerin ist ausgestiegen und hat der gestürzten 54-Jährigen geholfen, wieder aufzustehen. Dann ist sie aber weitergefahren, ohne die Personalien mit der Geschädigten auszutauschen. Das ist so nicht richtig, was viele nicht wissen. Der Personalienaustausch nach einem Verkehrsunfall ist erforderlich. Strafrechtlich gesehen handelt es sich sonst um den Tatbestand des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Dessen war sich die Unfallverursacherin in dem hiesigen Fall mit wahrscheinlich nicht bewusst.



Zum Unfallhergang kann gesagt werden, dass die 54-Jährige mit ihrem Fahrrad über den Parkplatz in Richtung der Fahrradständer des Lebensmitteldiscounters ´Netto´ im Juri-Gagarin-Ring fuhr. Die Unbekannte parkte mit ihrem Fahrzeug auf dem besagten Parkplatz vorwärts aus und beachtete dabei die querende 54-Jährige nicht. Durch den Zusammenstoß stürzte die 54-Jährige und fiel zu Boden. Eine unbekannte Zeugin sowie die Unfallverursacherin halfen der gestürzten Radfahrerin zunächst wieder auf die Beine zu kommen und verließen dann aber den Unfallort, ohne die Personalien auszutauschen. Die Unfallverursacherin hätte mit der 54-Jährigen die Personalien austauschen müssen, da es sich um einen Verkehrsunfall handelt.



Die 54-Jährige wurde leichtverletzt und musste anschließend einen Arzt aufsuchen.



Im Kriminalkommissariat Neubrandenburg wurden die Ermittlungen wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wir suchen die Unfallverursacherin sowie die Zeugin, die der gestürzten 54-Jährigen beim Aufstehen geholfen haben. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de. Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben zu dem Unfall oder den Personen machen können, melden sich bitte ebenfalls bei uns.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5007 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4651664 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell