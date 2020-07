POL-HST: Aufgefundener Schlüsselbund im Darßwald

Prerow/ Darß (ots) - Am 13.07.2020 fand eine aufmerksame Bürgerin ein Fahrradwerkzeug mitsamt drei Schlüsseln im Darßwald bei Prerow. Sie übergab ihren Fund auf der Polizeistation Prerow an die Beamten.



Wer seine abgebildeten Gegenstände vermisst, wird gebeten, sich telefonisch an das Polizeirevier Barth unter der Nummer 038231/6720 zu wenden.



