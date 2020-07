POL-NB: Nachmeldung: Feststellung von zwei Tatverdächtigen in Greifswald - bringt auch Erkenntnisse zum räuberischen Diebstahl vom 05.06.20

Greifswald (ots) - Wie wir gestern berichteten, wurden auf dem Gelände des Neubaus des Polizeihauptreviers in der Greifswalder Brinkstraße zwei Tatverdächtige festgestellt, von denen einer einen Molotowcocktail bei sich führte. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4650401)



Während des gestrigen Tages wurden die Ermittlungen fortgeführt. Dabei wurde unter anderem der 20-jährige Beschuldigte vernommen. In seiner Vernehmung äußerte sich der Deutsche umfangreich und räumte ein, dass er in der Nacht des 13.06.20 einen Brandanschlag auf das Gebäude habe verüben wollen. Auch für den Brandanschlag am ersten Juniwochenende sei er verantwortlich. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/4617048) Zu beiden Tathandlungen konnten Spuren gesichert werden, welche den Tatverdacht erhärten. Die Taten seien nicht politisch motiviert gewesen. Der 20-Jährige gab an, allgemein Frust auf Behörden zu haben.



Während seiner Vernehmung räumte der Beschuldigte darüber hinaus ein, an dem räuberischen Diebstahl auf den Rewe-Markt am 05.06.20 beteiligt gewesen zu sein (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4615743). Er sei der Mann mit der roten Sporttasche gewesen. Zu den anderen Tatbeteiligten äußerte er sich nicht.



Der 20-Jährige wurde am gestrigen Tage nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Haftgründe lagen nicht vor.



