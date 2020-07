POL-HRO: Vermisste 15-Jährige aus dem Bereich Wismar

Wismar (ots) -



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach der 15-jährigen Anne-Kathrin Fentzahn. Diese wurden letztmalig am Samstag, dem 11.07.2020 gegen 20:00 Uhr durch eine Betreuerin in der Ortschaft Proseken gesehen. Seitdem ist der Aufenthaltsort der Jugendlichen unbekannt.



Zur Personenbeschreibung ist Folgendes bekannt:



- Größe 170 cm - Sehr dünn - 45 kg - mittelblond



Bekleidung: - unbekannt



Aufgrund der Gesamtumstände kann eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet daher um Mithilfe in der Bevölkerung. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/203-224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.







