POL-NB: Hoher Schaden - Zubehör von Booten gestohlen

PHR Greifswald (ots) - In der Greifswalder Ladebower Chaussee haben der oder die bisher unbekannten Täter im mutmaßlichen Tatzeitraum von Donnerstagnachmittag, 09.07.2020, bis heute Morgen diverse Technik/Einbauteile von mehreren Booten entwendet. Unter anderem wurden elektronische Kartenplotter gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.



Vergangene Woche wurden in Prohn mehrere Bootsmotoren entwendet (s. Pressemitteilung vom 08.07.2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4646711). In diesem Zusammenhang hatten wir auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Bootsmotoren und -zubehör kostenlos durch die örtlichen Wasserschutzpolizeidienststellen codiert werden können.



Zusätzlich sollten Bootsbesitzer folgende Hinweise beachten:



- Bewegliche Teile immer beim Verlassen des Boots von Bord mitnehmen - Boot und Motor mit GPS ausstatten - Fotos vom Boot und von Bootsteilen machen (für den Fall eines Diebstahls) - Seriennummern von Bootsteilen notieren und in den Bootspass eintragen



Die Kripo Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395/55822224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Telefon: 0395/5582-2041 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4650937 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell