POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Jugendliche aus dem Bereich Wismar

Wismar (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach der 16-jährigen Emma Eisenblätter. Diese wurden letztmalig am Samstag, dem 11.07.2020 gegen 20:00 Uhr durch eine Betreuerin in der Ortschaft Proseken gesehen. Seitdem ist der Aufenthaltsort der Jugendlichen unbekannt. Emma Eisenblätter ist etwa 1,80 m groß, hat eine normale Figur und dunkelblonde bis braune lange Haare. Zur derzeitigen Bekleidung können aktuell keine Angaben gemacht werden.



Aufgrund der Gesamtumstände kann eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet daher um Mithilfe in der Bevölkerung. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/203-224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erik Ahrens Polizeikommissar Kriminaldauerdienst Wismar



