POL-HRO: Auseinandersetzung am Rostocker KTC

Rostock (ots) - Am 11. Juli um ca. 20 Uhr kam es in der Rostocker Innenstadt am Kröpeliner Tor Center zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Personengruppen.



Eine 14-Jährige, eine 15-Jährige und ein 15-Jähriger saßen im Bereich zwischen dem Kröpeliner Tor und den Wallanlagen auf einer Parkbank. Zwei weibliche Tatverdächtige liefen auf die Gruppe zu, griffen sie verbal an und entwendeten den Hut der 14-jährigen Geschädigten. Die beiden Tatverdächtigen verschwanden daraufhin in Richtung des Kröpeliner Tor Centers, kehrten jedoch kurze Zeit später mit drei weiteren Personen zu der Gruppe der Geschädigten zurück. Es kam erneut zu verbalen Auseinandersetzungen. Die Gruppe der Geschädigten entfernten sich in Richtung Kröpeliner Tor Center, wobei sie einen Beutel mit Kleidungsstücken zurückließ. Der Inhalt des Beutels wurde entwendet. Die Gruppe der Tatverdächtigen verfolgte die Geschädigten und griff die 14-Jährige sowie die 15-Jährige körperlich an. Ein Zeuge trennte die beiden Gruppen voneinander. Die Gruppe der Tatverdächtigen entfernte sich in Richtung der Wallanlagen.



Die beiden Geschädigten wurden durch den Rettungsdienst behandelt und für die weitere Behandlung in die Klinik gebracht. Im Rahmen der Ermittlungen wurden vier alkoholisierte Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 18 Jahren durch die Beamten festgestellt. Für die Gruppe wurde ein Platzverweis ausgesprochen.



Bei allen Beteiligten handelt es sich um Personen deutscher Herkunft. Die Polizeibeamten nahmen eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Diebstahls und Sachbeschädigung auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock Sarah Schüler Ulmenstr. 54 18057 Rostock Telefon: 0381/4916-3041 E-Mail: sarah.schueler@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit? www.twitter.com/polizei_rostock https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4650910 OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell