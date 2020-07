POL-HWI: Mit dem Moped gestürzt

Hoben (ots) - Am Abend des 11. Juli wurde die Wismarer Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Hoben gerufen. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, wurden der 27-jährige Fahrer einer Simson und seine 26-jährige Sozia bereits von Rettungskräften versorgt. Nach ersten Ermittlungen der eingesetzten Streifenbeamten waren sie dort mit dem Krad gestürzt als der Fahrer von der L 22 in Richtung Fliemstorf abbiegen wollte. Beide wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden betrug ca. 500 EUR.



