POL-HWI: Auto kollidiert mit Traktor

Grevesmühlen (ots) - Am 11. Juli, 12:20 Uhr, kam es in Grevesmühlen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw. Beide Fahrzeuge befuhren die dortige Gebhartstraße in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße als das dem Ackerschlepper folgende SUV zum Überholen ansetzte. Offenbar in diesem Moment wollte der Traktor links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen. Der Pkw prallte gegen das Vorderrad und riss die linke Vorderachse des Traktors ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 EUR. Verletzt wurde niemand.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der 03881/7200 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Jessica Lerke, Axel Köppen Telefon1: 03841/203 304 Telefon 2: 03841/203 305 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4650548 OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell