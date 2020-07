POL-ANK: Nachmeldung zum Brand einer Ferienwohnung in Garz auf Usedom

Heringsdorf (ots) - Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg bereits mitteilte, kam es am 12.07.2020 gegen 21:30 Uhr zu einem Brand in einem Ferienappartement an der Haffküste in Garz (siehe Pressemitteilung vom 13.07.2020, 00:59 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4649912).



Am heutigen Morgen (13.07.2020) wurde durch die Staatsanwaltschaft Stralsund entschieden, dass zur Klärung der genauen Brandursache kein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen wird. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



