POL-LWL: Mit Haftbefehl gesuchter Mann flüchtete mit Fahrrad vor Polizei

Ludwigslust (ots) - Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann hatte am Samstagabend in Ludwigslust versucht, mit einem Fahrrad vor der Polizei zu flüchten. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei erkannte den 28-Jährigen im Stadtbild und wollte ihn aufgrund eines offenen Untersuchungshaftbefehls wegen unerlaubten Handelns mit illegalen Betäubungsmitteln vorläufig festnehmen. Auf seiner Flucht stürzte der alkoholisierte Flüchtige mit seinem Fahrrad und konnte dabei von der Polizei gestellt werden. Bei dem deutschen Mann, der sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zuzog, stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,14 Promille fest. Zudem entdeckte die Polizei bei ihm einen verbotenen Schlagstock, der daraufhin sichergestellt wurde. Der aus der Region stammende Mann wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt überstellt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @PolizeiLWL Instagram: @polizei.mv.lup Facebook: Polizei Westmecklenburg



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4650182 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell