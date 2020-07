POL-NB: Mädchen schwer sexuell missbraucht - Tatverdächtiger in U-Haft - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg und des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Ferdinandshof (ots) - In Ferdinandshof ist am Samstagnachmittag ein sechs Jahre altes deutsches Mädchen nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem 18-jährigen Deutschen schwer sexuell missbraucht worden. Er soll das spielende Kind im Wohnumfeld zunächst angesprochen und mit Blumen gelockt haben. Anschließend habe er sie mitgenommen und soll sie auf einer Wiese schwer sexuell missbraucht haben.



Ein Spielkamerad des Kindes hatte dem Vater des Mädchens Bescheid gegeben, dass sie mit einem Mann mitgegangen sei. Der Vater informierte sofort die Polizei. Es folgte eine großangelegte Suchaktion mit Beamten aus den Revieren Ueckermünde, Anklam, Pasewalk und Friedland sowie mit Unterstützung durch Suchhunde. Nach etwa einer Stunde fanden Beamte das Mädchen und den Tatverdächtigen im Umfeld der Bahnhofstraße.



Nach ersten Erkenntnissen kannten sich der Tatverdächtige und das Mädchen vom Sehen. Der Tatverdächtige wurde der Haftrichterin vorgeführt. Sie gab dem Haftbefehlsantrag statt. Er befindet sich derzeit in U-Haft.



Zum Schutz des Kindes und der Familie werden keine weiteren Angaben gemacht.



