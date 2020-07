POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol auf der L 192 bei Tribsees (LK VR)

Grimmen (ots) -



Am 12.07.2020 gegen 23:10 Uhr kam es auf der L192 bei Tribsees zu einem Verkehrs. Der 28-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Polo befuhr die L192 aus Richtung Drechow kommend in Richtung Tribsees. Zirka einen Kilometer vor der Ortschaft Tribsees kam der Fahrzeugführer aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Hierbei zog sich der 28-Jährige Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bartmannshagen gebracht werden. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und sein Führerschein wurde sichergestellt.



Im Auftrag



Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4649920 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell