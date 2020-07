POL-ANK: Korrektur zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg anlässlich zweier Versammlungen am 09.07.2020 in Greifswald

Greifswald (ots) - Am gestrigen Donnerstag (09.07.2020) wurden in Greifswald zwei Versammlungen unter freiem Himmel durchgeführt.



Bei der Veröffentlichung des Mottos der Versammlung, welche um 17:30 Uhr auf dem Marktplatz begann, kam es zu einem Fehler. Das Motto lautete:



´[Beginn durchgestrichener Text] Rassismus tötet, Polizei mordet! [Ende durchgestrichener Text] Greifswald sagt Nein! Polizei gibt Sicherheit!´.



Auf Bannern und Plakaten von Teilnehmern dieser Versammlung war zudem der Text ´Greifswald sagt Danke! Polizei gibt Sicherheit!´ zu lesen.



Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.



