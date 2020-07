POL-HST: Einbruch in Bürogebäude einer Firma

Stralsund (ots) - In der Zeit vom 09.07.2020, gegen 21:05 Uhr bis zum 10.07.2020, etwa 02:35 Uhr kam es zu einem Einbruch im Voigdehäger Weg in 18439 Stralsund.



Das betroffene Büro befindet sich in einem Gebäude, das von mehreren Firmen genutzt wird. Nach jetzigem Kenntnisstand haben sich der oder die bisher unbekannten Täter gewaltsam Zutritt verschafft. Eine Gesamtschadenshöhe konnte noch nicht festgestellt werden. Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren am Tatort, weitere kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden eingeleitet.



Wer relevante Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit diesen persönlich oder unter der Telefonnummer 03831/2890 0 an die Polizei in Stralsund, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.



