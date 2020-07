POL-HST: Nachmeldung: Fahrraddiebstahl in Dierhagen

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) - In der Zeit vom 04.07.2020, gegen 16:30 Uhr bis 05.07.2020, 12:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Diebe zwei schwarze Pedelecs der Marken Ortler. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4644307)



Ein aufmerksamer Bürger teilte am Vormittag des 09.07.2020 mit, dass er in einem Wald bei Dierhagen/Neuhaus zwei Fahrräder gefunden habe. Bei der Überprüfung durch die Beamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten stellte sich heraus, dass es sich hierbei um die beiden gestohlenen Pedelecs handelt. Die Eigentümer konnten sie daraufhin in Empfang nehmen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



