POL-SN: Betrunkene fährt couragierten Bürger an

Schwerin (ots) - Ein couragierter 37-jähriger Schweriner versuchte am gestrigen Abend eine offensichtlich betrunkene Frau an der Fahrt mit ihrem Auto zu hindern und wurde dabei leicht verletzt.



Gegen 20.00 Uhr bat ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Edgar-Bennert-Straße den 37-Jährigen die Polizei zu informieren. Das übernahm ein Freund, er selbst stellte sich vor das anfahrende Fahrzeug der Frau. Dies schien sie nicht zu beeindrucken, sie fuhr weiter.



Der Mann musste schließlich ausweichen, dennoch wurde er vom Außenspiegel des Fahrzeugs getroffen, anschließend rammte sie einen Pfeiler.



Eine Streifenwagenbesatzung konnte die Unfallflucht wenig später beenden. In der Gadebuscher Straße wurde die Fahrzeugführerin gestoppt.



Den Beamten schlug sofort eine Alkoholfahne entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille.



Die 48-jährige Deutsche wurde zur Blutprobenentnahme ins Hauptrevier gebracht. In der Dienststelle beleidigte sie dann die Beamten, weiterhin äußerte sie, sich selber etwas antun zu wollen.



Wegen der akuten Eigengefährdung und des hohen Alkoholisierungsgrades, verbrachte die 48-Jährige mehrere Stunden in der Ausnüchterungszelle.



Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Beleidigung. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Fahrverbot ausgesprochen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Steffen Salow Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4648359 OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell