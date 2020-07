POL-NB: Pressemitteilung anlässlich zweier Versammlungen am 09.07.2020 in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am heutigen Tag wurden in Greifswald zwei Versammlungen unter freiem Himmel durchgeführt. In der Zeit von 17:30 - 18:30 Uhr nahmen ca. 70 Personen an einem Aufzug unter dem Motto ´Rassismus tötet, Polizei mordet! Greifswald sagt Nein!´ teil, welcher vom Greifswalder Markt durch die Fußgängerzone bis zum Theatervorplatz und zurück zum Markt führte. Im Vorfeld dieser Veranstaltung wurde in der Zeit von 16:30 - 17:30 Uhr eine weitere Versammlung auf dem Fischmarkt unter dem Motto ´Rassismus tötet. Überall.´ durchgeführt. An dieser nahmen in der Spitze ca. 100 Personen teil. Von diesen begaben sich ca. 50 Personen in unmittelbare Nähe der erstgenannten Veranstaltung und äußerten sich dort gemeinsam verbal. Die auf dem Marktplatz stattfindende Versammlung wurde dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Beide Veranstaltungen verliefen störungsfrei und wurden durch insgesamt 40 Polizeibeamtinnen und -beamte abgesichert und begleitet.







