POL-NB: VW T6 in Zingst gestohlen

Zingst - PR Barth (ots) - Heute Morgen hat ein 47-jähriger Deutscher den Diebstahl seines VW T6 Multivans angezeigt. Das schwarze Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HGW-AG5 ist mutmaßlich zwischen gestern Abend, ca. 23:00 Uhr, und heute, ca. 06:45 Uhr, entwendet worden. Es war zum Tatzeitpunkt in der Straße Hängerende in Zingst abgestellt. Schaden: circa 30.000 Euro.



Wer das gestohlene Auto gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395/55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



