POL-HWI: Zahlreiche Graffiti in Gägelow und Proseken - Polizei sucht Zeugen

Gägelow (ots) - In der jüngsten Vergangenheit haben Unbekannte zahlreiche Stellen in den Ortschaften Gägelow und Proseken mit gelber, blauer, weißer und schwarzer Farbe beschmiert. Betroffen waren insbesondere Buswartehäuschen, Verkehrsschilder, Abfallbehälter sowie Strom und Telefonverteilerkästen. Die dadurch verursachten Schäden belaufen sich auf über 7.000 EUR.



Das Polizeihauptrevier Wismar leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sucht Zeugen (Tel. 03841/203 0), die diesbezüglich sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt auch der für den Bereich zuständige Kontaktbeamte persönlich oder unter der Telefonnummer 03841/643490 entgegen.



Die Polizei warnt: Graffitis sind Straftaten und keine Kavaliersdelikte. Deren Beseitigung ist zumeist mit hohen Kosten verbunden. Täter müssen neben strafrechtlichen in der Regel auch mit zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Jessica Lerke, Axel Köppen Telefon1: 03841/203 304 Telefon 2: 03841/203 305 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4647658 OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell