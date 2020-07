POL-GÜ: Suche nach vermisstem Jugendlichen

Bad Doberan (ots) - Seit Freitag, 3. Juli 2020, 11:00 Uhr wird der 15- jährige Cem Fechner aus Bad Doberan vermisst. Der Vermisste wurde letztmalig in Bad Doberan am 03.07.2020, 11:00 Uhr gesehen. Alle bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten leider nicht zur Feststellung des Aufenthaltsortes der gesuchten Person. Lt. seiner Mutter teilte er gestern via WhatsApp mit, dass er sich in Schwaan aufhalten soll.



Personenbeschreibung:



- südländisch aussehend - ca. 15 Jahre - dunkle leicht gewellte Haare - braune Augen - schlanke Figur - Bild aktuell



Bekleidung:



- grüner Pullover Marke Nike - graue Hose - schwarze Tommy-Hilfiger Schuhe



Hinweise an das Polizeihauptrevier Bad Doberan oder Kriminalkommissariat Außenstelle Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203 / 560.



