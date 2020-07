POL-NB: Diebstahl zweier Quads und eines Fahrzeuganhängers

Feldberg (ots) - In der Zeit vom 07.07.2020 18:00 Uhr bis 08.07.2020 09:00 Uhr ist es in der Neuhofer Straße in Feldberg zum Diebstahl zweier Quads und eines Fahrzeuganhängers gekommen.



Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf ein umfriedetes Firmengelände verschafft. Anschließend haben die Täter ein zugelassenes Quad der Marke Kawasaki aus einem Unterstand herausgefahren und einen abgestellten, zugelassenen Fahrzeuganhänger (offener Kasten) des Herstellers STEMA an das besagte Quad gehängt. Danach haben die Täter ein zweites Quad der Marke Piaggio Blade 250, welches nicht zugelassen war, auf den Anhänger verladen und entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3600EUR geschätzt.



Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 - 258 224.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5003 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4647420 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell