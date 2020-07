POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwer und drei leicht verletzten Personenauf der B105 in Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 08.07.2020, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der B105 in Ribnitz-Damgarten zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 80-jährige deutscher Fahrer eines Pkw Dacia kam aus Richtung Ribnitz-Damgarten und beabsichtigte an der Kreuzung L22/ B105 nach links in Fahrtrichtung Stralsund abzubiegen. Dabei beachtete er die Rotphase der Lichtzeichenanlage nicht und missachtete die Vorfahrt eines PKW VW, welcher die B 105 aus Richtung Stralsund kommend befuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Dacia-Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Der 80-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Rostock geflogen. Seine Beifahrerin wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die drei Insassen des VW, ein 53-jähriger polnischer Staatsangehöriger, seine 53-jährige Ehefrau und die 18-jährige Tochter, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ortsansässige Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca.35.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B105 für etwas mehr als eine Stunde voll gesperrt werden.



Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



