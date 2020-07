POL-HWI: Stark alkoholisierte Autofahrerin kollidiert mit Baum

Seehof (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 42 bei Seehof informiert. Nach ersten Erkenntnissen der eingesetzten Polizeibeamten kam die 54-jährige deutsche Fahrerin mit ihrem SUV in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ihr im Fahrzeug befindlicher Hund schien wohlauf. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50.000 EUR. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme maßen die Polizisten bei ihr einen Atemalkoholwert von 2,79 Promille. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein, stellten ihren Führerschein sicher und ordneten eine Blutprobenentnahme an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Jessica Lerke, Axel Köppen Telefon1: 03841/203 304 Telefon 2: 03841/203 305 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4646720 OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell