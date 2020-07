POL-HST: Herrenloses Fahrrad mit Anhänger im Waldgebiet bei Born a. Darß löst Polizeieinsatz aus

Born a. D. (ots) - Ein auf einem Waldweg im Borner Wald abgestelltes schwarzes Herrenfahrrad mit Anhänger hat in den heutigen Morgenstunden (08.07.2020) einen Sucheinsatz ausgelöst. Ein Hinweisgeber meldete sich gegen 07:45 Uhr bei der Polizei und gab an, dass er das Fahrrad zusammen mit persönlichen Sachen und einem Campingstuhl auf dem Waldweg gefunden hat. Ein Hinweis auf einen Eigentümer ging aus den aufgefunden Sachen jedoch nicht hervor.



Da aufgrund der Auffindesituation eine Gefährdung für den bislang unbekannten Eigentümer nicht ausgeschlossen werden kann, wurden umgehend Polizeibeamte des Polizeirevieres Barth zur Suche eingesetzt. Auch Beamte aus dem benachbarten Polizeirevier Ribnitz-Damgarten sowie Beamte der Wasserschutzpolizei unterstützen gegenwärtig bei der Suche im näheren Umfeld.



Die bisherigen Ermittlungen zum Eigentümer des Fahrrads verliefen negativ, weshalb die Polizei mit dem angefügten Foto um Mithilfe durch die Bevölkerung bittet. Wer kennt dieses Fahrrad mit Anhänger und kann Angaben zum Eigentümer geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Barth unter 038231/6720 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



