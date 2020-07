POL-GÜ: Löschung Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 60-Jährige aus 18273 Güstrow

Güstrow (ots) - Die seit dem 23.06.2020 vermisste 60-Jährige aus Güstrow konnte am 07.07.2020 im Bereich von Hannover angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit eingestellt. Alle Medien und Radiosender werden ersucht, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung veröffentlichten persönlichen Daten der Frau zu löschen. Ergänzend zur Meldung bedankt sich die Polizei bei der Bevölkerung für die Hinweise und Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten.



