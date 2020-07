POL-HWI: Mann bei Arbeitsunfall in Gadebusch verletzt

Wismar (ots) - Bei einem Arbeitsunfall in Gadebusch ist am heutigen frühen Nachmittag ein Mann schwer verletzt worden.



Ersten Erkenntnissen zufolge fiel eine beladene Palette von einem Gabelstapel runter und verletzte hierbei einen Mitarbeiter des in der Rehnaer Straße ansässigen Unternehmens. Der Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufsmarktes wurde zeitweise für die Landung des Rettungshubschraubers gesperrt. Dieser flog den Mann in ein Krankenhaus.



Die Polizei untersucht nun, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V wurde über diesen Vorfall informiert.



