POL-NB: Einbruch in einen Mobilfunkladen

Neustrelitz (ots) - In der Zeit vom 03.07.2020 17:00 Uhr bis 06.07.2020 09:00 Uhr ist es in der Strelitzer Straße in Neustrelitz zu einem Einbruch in einen Mobilfunkladen gekommen.



Nach dem bisherigen Kenntnisstand haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Geschäft verschafft und anschließend aus einem Schrank eine Geldkassette entnommen. Aus der Geldkassette entwendeten die Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag.



Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz. Die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Neustrelitz aufgenommen.



Wir bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 - 258 224 entgegen.



