POL-LWL: Alkoholisierten Autofahrer nach Unfallflucht ermittelt

Eldena (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht hat die Polizei am Montagnachmittag in Bresegard bei Eldena den mutmaßlichen Unfallfahrer ermitteln können. Der 57-jährige Fahrer steht im Verdacht, mit seinem PKW gegen einen Grundstückszaun und anschließend gegen eine Straßenlaterne gefahren zu sein. Anschließend fuhr der Mann davon, obwohl Zeugen noch versucht hatten, den Unfallfahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Der mutmaßliche Unfallverursacher konnte später im Umkreis ermittelt werden. Bei ihm stellte die Polizei zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von 1,91 Promille fest. Die Polizei stellte den Führerschein des deutschen Autofahrers sicher und brachte den Mann anschließend zur Blutprobenentnahme. Zudem erstattete die Polizei Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden soll sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.



