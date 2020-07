POL-NB: Brandstiftung am Blitzeranhänger

Röbel (ots) - Am 07.07.2020 gegen 02:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen Brand am Blitzeranhänger in Röbel.



Den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Röbel bestätigte sich der Sachverhalt. Demnach haben unbekannte Täter den Blitzeranhänger mit einem unbekannten Gegenstand in Brand gesetzt. Die Beamten haben den Brand mit einem mitgeführten Feuerlöscher gelöscht, sodass lediglich das Außengehäuse beschädigt wurde. Der Schaden am Blitzeranhänger beträgt ca. 300,-EUR. Das Gerät ist weiterhin intakt.



Die Beamten haben vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgrund vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Blitzeranhängers gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931- 848 0.



