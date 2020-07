POL-LWL: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ludwigslust (ots) - Nach einem Feuer am Montagnachmittag in einem Waldstück an der BAB 14 bei Ludwigslust ermittelt die Kriminalpolizei jetzt wegen Brandstiftung. Kurz nach 16 Uhr hatte die Feuerwehr einen kleinen Brand gelöscht, der sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Fläche von ca. 20 Quadratmeter ausgebreitet hatte. Am Brandort wurden Reste eines Feuerwerkskörpers gefunden, mit dem das Feuer vermutlich verursacht wurde. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @PolizeiLWL Instagram: @polizei.mv.lup Facebook: Polizei Westmecklenburg



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4644829 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell