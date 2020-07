POL-SN: Kellerbrand in der Kopernikusstraße

Schwerin (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung in der Kopernikusstraße 1.



Nach ersten Erkenntnissen wurde durch Unbekannt gegen 01:40 Uhr ein Zeitungsstapel im Kellerbereich in Brand gesetzt. Der Qualm stieg dann durch einen Lüftungsschacht bis in das Obergeschoss, hierdurch wurde ein Rauchmelder ausgelöst. Ein Bewohner verständigte umgehend die Feuerwehr und Polizei.



Löschen brauchte die Feuerwehr nicht mehr, der Stapel war komplett verbrannt. Der betroffene Aufgang wurde belüftet. Der Sachschaden wird als gering eingeschätzt.



Bereits vor kurzer Zeit brannte es an gleicher Stelle. Die Kripo sucht jetzt Zeugen. Hinweise bitte an das Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Steffen Salow Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4644850 OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell