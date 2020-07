POL-HWI: Falsche Handwerker unterwegs

Selmsdorf (ots) - Heute Morgen teilte eine Frau aus Selmdorf mit, dass gegen 10:00 Uhr angebliche Handwerker an ihrer Haustür klingelten. Nachdem ihnen geöffnet wurde, gaben die Männer an, den Auftrag zu haben, die Wasseruhren im Haus zu wechseln. Da die Männer auf Nachfrage der Frau sich weder ausweisen noch einen Auftrag vorlegen konnten, ließ sie diese richtigerweise nicht in die Wohnung. Eine Nachfrage beim Wasserversorger ergab, dass von dort keine Arbeiten in Selmsdorf beauftragt wurden. Insofern ergibt sich der Verdacht, dass es sich um falsche Handwerker gehandelt hat.



Die Polizeiinspektion Wismar warnt vor dem sogenannten Handwerkertrick. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Insbesondere nicht, wenn Sie niemanden beauftragt haben und angebliche Handwerker plötzlich ohne Termin vor Ihrer Haustür stehen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei.



