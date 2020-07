POL-HRO: Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Güstrow (ots) - Eine 82-jährige Rentnerin hätte am letzten Freitag fast 15.000 Euro an Betrüger verloren, wenn da nicht die aufmerksame Bankangestellte gewesen wäre.



Zuvor hatte sich ein Unbekannter am Telefon als Polizist ausgegeben und die Vermögensverhältnisse der Güstrowerin hinterfragt. Der vermeintliche Polizist forderte die Seniorin auf, das gesamte Ersparte von der Bank abzuholen, denn das Konto ihres Mannes sei nicht mehr sicher. Angeblich wären bereits zwei Täter festgenommen worden, ein dritter sei noch auf der Flucht.



Die 82-Jährige ging daraufhin zu ihrer Bank, wo die Mitarbeiterin aufgrund der hohen Summe genauer nachfragte und schließlich die richtige Polizei alarmierte.



Falsche Polizisten am Telefon - immer wieder versuchen Betrüger unter verschiedenen Vorwänden ihre Opfer dazu zu bringen, Geld und/oder Wertgegenstände zu übergeben. Vor diesem Hintergrund weist die Polizei nachdrücklich darauf hin, dass echte Polizeibeamte niemals telefonisch nach Bargeld oder Schmuck fragen und Geld bzw. Wertgegenstände auch nicht in Verwahrung nehmen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4643739 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell