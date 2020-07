POL-LWL: Steuern und Versicherungen nicht bezahlt

Dömitz (ots) - Mit strafrechtlichen Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss nun ein 51-jähriger deutscher Mann aus der Region Dömitz rechnen. Obwohl er für seinen PKW weder KFZ- Steuern bzw. Versicherung bezahlt hat, war er mit dem Fahrzeug mehrfach unterwegs, letztmalig am Samstag. Zudem manipulierte er die Plakette für die Hauptuntersuchung auf der Kennzeichentafel, um äußerlich am PKW alles seriös und rechtens wirken zu lassen.



