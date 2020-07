POL-LWL: Zwei Autoinsassen bei Verkehrsunfall verletzt

Sternberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 192 zwischen Sternberg und Dobbertin sind am Sonntagvormittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ein 69-jähriger Autofahrer war ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem PKW zunächst von der Straße abgekommen und hatte beim Gegenlenken dann die Kontrolle über den Wagen verloren. Anschließend überschlug sich das Auto und kam im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Dabei verletzte sich der 68-jährige deutsche Fahrer leicht. Seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam anschließend ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.



