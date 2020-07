POL-HRO: Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung in Rostock

Rostock (ots) -



Am 04.07.2020 kam es gegen 17:40 Uhr, in Rostock-Evershagen, zu einem Unfall, zwischen einem Pkw VW Golf und einem Einsatzfahrzeug der Polizeiinspektion Rostock. Der Funkstreifenwagen fuhr in den Kreuzungsbereiche Thomas-Morus-Straße/B-Brecht Straße mit Sonder-und Wegerechten ein. Der beteiligte Pkw VW Golf gewährte dem Einsatzwagen der Polizei nicht die Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß kam. In Folge dieser Kollision verletzten sich die beiden Erwachsenen des Pkw Golf und 3 Polizeibeamte des beteiligten Einsatzwagens leicht. Das Kleinkind im PKW Golf blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Michael Brun-Hollien Polizeihauptkommissar PfvD Polizeipräsidium Rostock



